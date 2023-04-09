الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف

صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

والشهر الماضي، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير/كانون الثاني بعد أزمة مع البرلمان.

وجاءت الاستقالة بعد أن طالبت الحكومة بسحب استجوابين موجَّهيْن على جدول الجلسة إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، لتؤكد إصرارها على التمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة؛ إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.