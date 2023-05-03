اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الخرطوم - رويترز

التعاون الخليجي: الاعتداء على المقار الدبلوماسية يزيد انفلات الوضع بالسودان

مجلس التعاون الخليجي دان اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الأربعاء، اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، مؤكداً أن هذه التصرفات تزيد مخاطر انفلات الوضع بالسودان.

هدنة تحت الرصاص.. الجيش والدعم يثبتان مواقعهما بالخرطوم السودان السودان هدنة تحت الرصاص.. الجيش والدعم يثبتان مواقعهما بالخرطوم

وفي بيان قال الأمين العام إن الاعتداء على المقار الدبلوماسية سيؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في السودان".

مادة اعلانية

كما شدد البديوي على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية "التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية"، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية.

كما حث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كافة الأطراف إلى العودة للحوار "للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة السلام والاستقرار للسودان وتماسك الدولة ومؤسساتها".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض صباح الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة، قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

واستنكرت الوزارة في بيان بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

هذا ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وأعلن الطرفان خلالها أكثر من هدنة لكنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"فاغنر" تؤكد السيطرة على باخموت.. والجيش الأوكراني: ينفي "فاغنر" تؤكد السيطرة على باخموت.. والجيش الأوكراني: ينفي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط