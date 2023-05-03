التعاون الخليجي: الاعتداء على المقار الدبلوماسية يزيد انفلات الوضع بالسودان
مجلس التعاون الخليجي دان اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم
دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الأربعاء، اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، مؤكداً أن هذه التصرفات تزيد مخاطر انفلات الوضع بالسودان.
وفي بيان قال الأمين العام إن الاعتداء على المقار الدبلوماسية سيؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في السودان".
كما شدد البديوي على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية "التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية"، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية.
كما حث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كافة الأطراف إلى العودة للحوار "للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة السلام والاستقرار للسودان وتماسك الدولة ومؤسساتها".
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض صباح الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة، قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.
#وزارة_الخارجية: مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان يتعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.https://t.co/g3OrMg67Xx#واس_عام pic.twitter.com/FMhSQniXPB— واس العام (@SPAregions) May 2, 2023
واستنكرت الوزارة في بيان بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.
هذا ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وأعلن الطرفان خلالها أكثر من هدنة لكنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها.
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