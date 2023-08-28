هذه عقوبة فاشينيستا الحادث المروع بالكويت.. محامٍ يكشف

بعد الضجة التي أثارها حادث "الفاشينيستا" المروع كما أطلق عليه في الكويت، وأدى إلى وفاة 3 شباب، كشف أحد المحامين العقوبة التي قد تطال المتهمة التي أوقفت أمس.

فقد أوضح المحامي الكويتي، صلاح العلاج، في مقطع مصور نشره في حسابه على منصة "إكس"، أن المتهمة ستعرض على قاضي التنفيذ ومحقق، لمعرفة الاتهام الموجه لها.



كما أشار إلى أن التهمة الموجهة لها شكلياً اللآن هي جنحة مرور.

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لكنه أردف أنه إذا ثبت شرب الكحول خلال القيادة مثلا، فقد تُوجه إليها تهمة القتل الخطأ أو الشروع في القتل. وأكد أن "ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه "سيُحكم عليها بالإعدام أو المؤبد أو الحبس لمدة طويلة تصل إلى 15 عاما، غير صحيحة".

قد يفرج عنها

إلى ذلك، ذكر أن المادة 154 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفسا بالخطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، إن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا (حوالي 730 دولارا أميركيا) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أوضح أن "القضية أصبحت لدى المدعي العام، وأن القاضي قد يفرج عن المؤثرة الشابة حسب التهمة التي ستُوجه لها، خاصة إذا جرى اعتبارها (جنحة) ناجمة عن حادث مروري"

مع ذلك أعرب المحامي عن اعتقاده بأن القضاء سيفرض العقوبة التي "تبرد قلوب الضحايا وأهل الكويت".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت أمس الأحد، حبس الفاشنيستا المتسببة بالحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.

أتى ذلك، بعدما انتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثا مروريا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الشابة فاطمة المؤمن، ما أثار غضب الشارع الكويتي!