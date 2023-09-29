مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم الحوثي على قوة بحرينية

دان مجلس الأمن بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على قوة بحرينية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بجنوب السعودية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة.

"تهديد خطير"

ووصف مجلس الأمن في بيان الهجوم بأنه "تهديد خطير لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، خاصة في اليمن".

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وحث أعضاء مجلس الأمن الحوثيين على إنهاء الهجمات الإرهابية، وجدد التعبير عن قلقه من استهداف البنية التحتية في مدن بالقرب من الحدود مع السعودية.

"اتخاذ خطوات حاسمة"

ودعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن جميع الأطراف المعنية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد أعضاء المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة صوب وقف دائم لإطلاق النار، ودعمهم لجهود التوصل لحل سياسي في اليمن ينهي معاناة اليمنيين، كما عبروا عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل للصراع هناك.

تفاصيل الهجوم الحوثي

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أفادت بمقتل ضابط وفرد وإصابة آخرين من القوات البحرينية بهجوم حوثي على موقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.

وأوضحت أن الهجوم تم بطائرات مسيرة هجومية استهدفت مواقع قوة الواجب البحرينية، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وقالت إنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والقتلى إلى أرض الوطن.