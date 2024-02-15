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برلمان الكويت (أرشيفية من رويترز)

الكويت.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

دبي - العربية.نت
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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وأفاد المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، بأن ذلك جاء "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

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فيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يحل مجلس الأمة مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء د.محمد صباح السالم الصباح صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 هـ الموافق 15 فبراير 2024م".

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