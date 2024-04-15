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الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يعين الشيخ أحمد الصباح رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

وذكرت الوكالة أن الأمر الأميري يقضي أيضا بتكليف الشيح أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

العربية.نت - وكالة أنباء العالم العربي
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قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وذكرت الوكالة أن الأمر الأميري يقضي أيضا بتكليف الشيح أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي السابع من أبريل/ نيسان الجاري، أصدر أمير الكويت أمراً بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح ووزراء حكومته مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع الشيخ محمد استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد أن أجرت الكويت انتخابات نيابية أعلنت نتائجها النهائية في وقت سابق هذا الشهر، فيما وافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم 17 أبريل/ نيسان.

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