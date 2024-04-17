مطارات دبي: عملية استقبال المسافرين ستبدأ غداً صباحاً

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أكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، أن عمليات استقبال المسافرين ستبدأ من التاسعة صباح الخميس، وأن مطار دبي سيفتح أبوابه من جديد من السادسة صباحا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لـ "العربية/الحدث" أنه ما زالت العمليات متقلبة بسبب تداعيات موجة الطقس.

وقال إن إدارة المطار واجهت موجة أمطار غير مسبوقة لمدة 36 ساعة، مشيراً إلى أن الأمطار أجبرتهم على إلغاء 150 رحلة خلال 24 ساعة.

كذلك عبر عن أمله بالعودة إلى العمليات الطبيعية خلال 24 ساعة.

حالة إرباك في جداول الوصول

إلى ذلك لفت إلى أن إدارة المطار تواجه وضعا مليئا بالتحديات تتعلق بالوصول لطواقم عمل، وأن هناك حالة إرباك في جداول الوصول ويتم تحديثها كل دقيقة.

وحث المسافرين على معرفة تفاصيل رحلاتهم بشكل دوري.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه تم توجيه رحلات إلى مطارات بديلة بسبب حالة الطقس المربكة، فيما لم يكن بمقدور المطار استقبال طائرات لتعثر رحلات الإقلاع.

استعادة الكثير من الخدمات في المطار

في موازاة ذلك أكدت غرفة العمليات بمطار دبي الدولي استعادة الكثير من الخدمات في المطار، حيث تم استعادة أغلب الخدمات في 12 ساعة.

وأضاف ناطق باسم غرفة العمليات بمطار دبي لـ "العربية/الحدث" أن 229 ملم من الأمطار هطلت على دبي خلال ساعات.

كذلك أكد استعادة خدمات المطار وعدم تأثره بالحالة الجوية.

كمية الأمطار تخطت 259 ملم

من جانبها كشفت الأرصاد البحرية الإماراتية أن كمية الأمطار خلال 15 دقيقة فقط تجاوزت 30 ملم، فيما كمية الأمطار تخطت 259 ملم في بعض المناطق.

وأضافت أن الجزء الشمالي من الدولة شهد أكبر كميات من الأمطار.

وأمس الثلاثاء، عاشت الإمارات يوما "تاريخيا"، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.