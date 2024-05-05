"كن بحالة غير طبيعية".. مشاجرة نسائية على متن طائرة كويتية

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شهدت رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية كانت في طريقها من تايلاند للكويت مشاجرة نسائية، مما جعل قائد الطائرة يعود لمطار بانكوك.
وقالت الشركة الكويتية، اليوم الأحد، في بيان عبر منصة "إكس" إن رحلة "KU414" القادمة من مطار بانكوك يوم الجمعة شهدت "مشاجرة بين بعض الركاب في حالة غير طبيعية، مما أثار الفوضى وقلق المسافرين الآخرين".
May 5, 2024
كما أضافت الشركة أنه "على إثرها قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار، التزاماً بالإجراءات الأمنية".
وقالت الخطوط الجوية الكويتية إنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين"، مشددة على "أهمية التزام جميع الركاب بالإجراءات الأمنية والقوانين المعمول بها في الشركة".
أعمال عنف.. وحالة غير طبيعية
بدورها، أعلنت النيابة العامة الكويتية في بيان على منصة "إكس"، أنها أمرت "بحجز مواطنات لاتهامهن بارتكاب أعمال عنف على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من تايلاند إلى الكويت".
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/cccEEFPVIp— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 5, 2024
وذكرت النيابة العامة أن المسافرات كن "في حالة غير طبيعية"، عندما افتعلن شجارا بينهن، فيما قاومت اثنتان منهن ضابط حماية الطائرة وتعديتا عليه بالسب، بحسب البيان.
كما قالت النيابة إنها استجوبت المتهمات وأمرت بإحالة اثنتين منهن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهما.
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