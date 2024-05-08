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حادث شاحنة عمان
الشاحنة التي كانت تسير عكس الاتجاه.. وجانب من الأضرار التي خلفتها

شاحنة تسير عكس الاتجاه في عُمان فتصدم 11 مركبة وتقتل 3 أشخاص

الشاحنة التي كانت تسير بسرعة عالية على إحدى طرقات ولاية لوى تسببت أيضاً بإصابة 15 شخصاً

العربية.نت
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شهد مقطع فيديو يظهر شاحنة تسير عكس السير بسرعة عالية في سلطنة عمان، تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

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من جهتها، كشفت شرطة عُمان عبر حسابها على منصة "إكس" عن تفاصيل الفيديو، حيث أوضحت أن قائد الشاحنة كان يسير عكس الاتجاه في إحدى طرق ولاية لوى ما تسبب في حادث اصطدام بينها وبين 11 مركبة أخرى.

ونتج عن هذا الحادث وفاة 3 أشخاص (هما مواطنان ووافد) إضافةً إلى إصابة 15 شخصاً آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة العمانية أنها تقوم بالتحقيقات في ملابسات الحادث.

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