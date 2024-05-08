شاحنة تسير عكس الاتجاه في عُمان فتصدم 11 مركبة وتقتل 3 أشخاص

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شهد مقطع فيديو يظهر شاحنة تسير عكس السير بسرعة عالية في سلطنة عمان، تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

نأمل ان تتخذ السلطات الاجراءات اللازمة ضد السائق المعني بالحادثة الذي أظهر إهمالاً شديدًا بسلامة الآخرين وتجاهل تام للقوانين المرورية.

نطالب بتشديد العقوبة المفروضة ، كإشارة واضحة بأن هذه التصرفات لن يسمح بها وسيتم التعامل معها بكل حزم.#عظم_الله_أجركم اهلنا في #ولاية_لوى pic.twitter.com/Gig4y8iaAW — م/ سلطان الجهوري (@sultanali2422) May 8, 2024

من جهتها، كشفت شرطة عُمان عبر حسابها على منصة "إكس" عن تفاصيل الفيديو، حيث أوضحت أن قائد الشاحنة كان يسير عكس الاتجاه في إحدى طرق ولاية لوى ما تسبب في حادث اصطدام بينها وبين 11 مركبة أخرى.

ونتج عن هذا الحادث وفاة 3 أشخاص (هما مواطنان ووافد) إضافةً إلى إصابة 15 شخصاً آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة العمانية أنها تقوم بالتحقيقات في ملابسات الحادث.

🔴 صاحب شاحنة يمشي عكس السير في ولاية لوى متسببا في عدد من الحوادث



الله يسلم الجميع @RoyalOmanPolice همتكم في ردع أمثال هؤلاء pic.twitter.com/vDy1Vke4bS — ربيع السعدي #لوى 🇴🇲 (@Rabia9022) May 8, 2024

🔴 حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير، وجارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/46gGL10BSU — 🇴🇲العميد (@HassanOman940) May 8, 2024