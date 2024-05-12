أمير الكويت يستقبل رئيس الحكومة المكلف.. وترقب لإعلان أعضاء حكومة أحمد العبدالله
كان أمير البلاد قد أصدر منتصف أبريل الماضي مرسوماً أميرياً بتكليفه بتشكيل الحكومة الذي يتوقع إعلان أعضائها قريباً حيث لن تتضمن وزيراً محللاً بعد قرار الأمير حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض بنود الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات
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استقبل الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في قصر بيان ظهر اليوم، الشيخ أحمد العبدالله المكلف بتشكيل الحكومة في ظل ترقب الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة.
وكان أمير البلاد قد أصدر منتصف أبريل الماضي مرسوما أميريا بتكليفه بتشكيل الحكومة الذي يتوقع إعلان أعضائها قريبا حيث لن تتضمن وزيرا محللا بعد قرار الأمير حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض بنود الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
وكانت النيابة العامة أعلنت عن تحرك رسمي ضد ناشري عبارات في مواقع التواصل بتهمة الطعن في حقوق أمير البلاد.
حيث أعلنت النيابة العامة الكويتية عن حبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط آخرين لنشرهم عبارات تضمنت الطعن في حقوق الأمير، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.
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