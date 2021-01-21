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دخان وأشلاء.. فيديو مؤلم للحظة وقوع انفجار بغداد

من موقع التفجير وسط بغداد
من موقع التفجير وسط بغداد

دخان وأشلاء.. فيديو مؤلم للحظة وقوع انفجار بغداد

المارة تجمعوا حول شخص ادعى حاجته للمساعدة إلى أن فجر نفسه

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عشرات القتلى والجرحى خلفهم تفجير انتحاري مزدوج ضرب وسط العاصمة العراقية بغداد، قبل ساعات من اليوم، استهدف سوقاً شعبياً في منطقة ساحة الطيران، تلك المنطقة التي غالبا ما تعج بالمارة.

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وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار الذي وصف بالخرق الأمني الخطير، لا سيما أن العاصمة العراقية كانت تشهد منذ أكثر من أسبوع استنفارا أمنيا غير مسبوق منذ مطلع الشهر الجاري.

وأظهر الفيديو لحظة تجمع المارة حول شخص ادعى حاجته للمساعدة إلى أن فجر نفسه وتطايرت أشلاء القتلى.

32 قتيلاً وأكثر من 110 جريح

بدوره، أوضح لاحقاً الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله، أن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أثناء ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي.

وفي حين أفاد مصدر أمني بوقوع 32 قتيلا وأكثر من 110 جريح، رجحت مصادر في الشرطة، ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي طال السوق المزدحمة، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة استنفار جميع المؤسسات الصحية والطبية لاستقبال جرحى التفجير.

وعقب التفجير، شهدت العاصمة انتشارا أمنيا مكثفا وغلقا للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

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