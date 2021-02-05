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في بغداد.. أراد بيع فتاتين بـ 60 ألف دولار

في بغداد.. أراد بيع فتاتين بـ 60 ألف دولار

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دبي- العربية.نت

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صدم الشارع العراقي، اليوم الجمعة، بخبر بيع فتاتين في العاصمة بغداد بعد أن كشفت السلطات توقيفها لمتهم بالاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل، أفادت مديرية مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية، بالقبض على متهم بالاتجار بالبشر أثناء قيامه ببيع فتاتين في بغداد.

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أما عن طريقة الكشف على تلك الخطة، فذكرت المديرية أنه "بعد توافر معلومات من أحد المصادر السرية حول وجود شخص لديه ممارسات مشبوهة لجهة المتاجرة، تبين للمحققين أن الرجل المذكور ينوي بيع فتاتين مقابل 60 ألف دولار أميركي.

فشكل عندها فريق لاحق أطراف الخيط والمعلومات، ووثق المعلومات بالتصوير. بعدها أصدر قاضي التحقيق أمرا بإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود.

وبعد كمين محكم تم القبض على المتهم متلبسا بالجريمة.

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما دونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بجرم الاتجار بالبشر.

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