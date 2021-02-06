.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حاربوا أميركا واليوم يخشون رحيلها.. موالو صدام خائفون!

صدام حسين
صدام حسين بين أنصاره

حاربوا أميركا واليوم يخشون رحيلها.. موالو صدام خائفون!

يرى هؤلاء أن داعش والفصائل المسلحة المدعومة من إيران سيجنون ثمار الانسحاب الأميركي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت بات فيه التنظيم يلوّح بعودته مستخدماً هجمات بين الحين والآخر، ووسط استمرار انتهاكات الميليشيات الإيرانية، يخشى الكثير من مسؤولي الأمن والمقاتلين السابقين والسكان في المناطق الشمالية والغربية من العراق، من رحيل القوات الأميركية، مؤكدين أن هذا القرار سيقوي نفوذ الدواعش ومعهم أتباع إيران.

العراق: سنغلق المخيمات بالكامل ولا عودة قسرية للنازحين العراق العراق: سنغلق المخيمات بالكامل ولا عودة قسرية للنازحين

فقد كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" الجمعة، أن الناس في مناطق كانت موالية لصدام حسين وحاربت الوجود الأميركي، إلا أنها اليوم باتت خائفة من غيابه بسبب احتمال عودة الإرهابيين من جهة، وخوفاً من أن تملأ ميليشيات إيران الفراغ.

ورأي أحد السكان ممن شارك في معارك ضد القوات الأميركية بعد عام 2003 في الفلوجة، أن وجود القوات الأميركية في السنوات الأخيرة ساعد في قمع من تبقى من متطرفي داعش وكبح جماح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وأضاف إبراهيم، الذي أُصيب بحروق بالغة في تلك المعارك، أن سحب القوات الأميركية سيخلق فراغا أمنيا، ويجعل الفلوجة مكانا أشد خطورة.

فيما تشير المصادر إلى أن أغلب السكان في تلك المناطق تملك ذات التصور، حيث يرى هؤلاء أن داعش والفصائل المسلحة المدعومة من إيران هي التي ستجني الثمار وتحقق أكبر استفادة من خفض عدد القوات الأميركية.

من موقع الهجوم في بغداد
2 صور من موقع الهجوم في بغداد
2 صور
من موقع الهجوم في بغداد
من موقع الهجوم في بغداد
تشييع قتلى التفجير الانتحاري في بغداد (رويترز)
تشييع قتلى التفجير الانتحاري في بغداد (رويترز)

هجمات للدواعش

يشار إلى أنه وخلال الشهر الماضي، أكملت الولايات المتحدة خفض قوام قواتها في العراق إلى 2500 جندي وهو تقريبا نصف المستوى الذي كانت عليه قبل أقل من عام.

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
2 صور راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
2 صور
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
عنصر تابع للميليشيات العراقية المدعومة من إيران
عنصر تابع للميليشيات العراقية المدعومة من إيران

فيما شهدت الأشهر القليلة الماضية وقوع أكثر من 25 هجوما دمويا نسبها مسؤولون عراقيون إلى مقاتلي داعش، ناهيك عن هجوم التنظيم الشهر الماضي على وسط بغداد والذي أسقط 30 قتيلاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

شركة ألمانية تعثر على ألف طن مواد كيماوية بموقع انفجار بيروت
شركة ألمانية تعثر على ألف طن مواد كيماوية بموقع انفجار بيروت

اكتشف المزيد