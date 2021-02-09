.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدججة بالسلاح.. ميليشيا الصدر ترعب بغداد والنجف

ميليشا الصدر
من انتشار ميليشيا الصدر

مدججة بالسلاح.. ميليشيا الصدر ترعب بغداد والنجف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما ألمح ناشطون عراقيون إلى أن الميليشيا متورطة بخطف بعضهم لا سيما في النجف وكربلاء، انتشرت مئات من العناصر التابعين لميليشيا سرايا السلام في شوارع العاصمة العراقية بغداد ومحافظة النجف خلال الساعات الماضية.

انقلاب الحليف..أتسللت نار الصدر إلى مقر الشيوعي بالنجف؟ العراق انقلاب الحليف..أتسللت نار الصدر إلى مقر الشيوعي بالنجف؟

في التفاصيل، تداولت الأوساط العراقية مقاطع فيديو تظهر عناصر مدججة بالسلاح تستقل سيارات رباعية الدفع وسيارات بيك آب وعجلات متنوعة، وتنتشر ليلاً في محافظتي النجف وبغداد.

وبررت الميليشيا على لسان المتحدث باسمها، صفاء التميمي، لوسائل إعلام محلية، أن هذا الانتشار جاء "لحماية المحافظات المهددة من قبل تنظيم داعش"، وفقاً للتصريح.

فيما أعلنت الميليشيا كشف مخطط يهدف لضرب بعض المناطق، وأشارت إلى تنسيقها مع الأجهزة الأمنية من أجل إحباط ذلك، إلا أن مراقبين أكدوا أن بيان الميليشيا ما هو إلا استعراض، لافتين إلى أن القوات الأمنية لم تعلن عن أي تعاون.

يشار إلى أن ناشطين كانوا أكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلحين تابعين للسرايا قاموا بشن حملات دهم واعتقالات واعتداء على ناشطين عراقيين، حيث عثر على الناشط رائد الدعمي مكبلا ومعصوب العينين في إحدى المقابر في مدينة كربلاء بجنوب البلاد قبل أيام.

فيما ظهر الناشط أحمد الحلو في فيديو قال فيه إنه تعرض إلى اعتداء بالضرب المبرح من مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة تظاهرات في مدينة النجف بالجنوب إلى منزله في محافظة بابل، موجهاً التهمة بما حدث له إلى ميليشيا سرايا الدفاع.

وكان الصدر في تغريدة عبر تويتر، قد دعا إلى "الحيطة" قبل أيام، بسبب "تهديد" طال بعض المناطق بحجة اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ويقود الصدر كتلة "سائرون" التي فازت بالانتخابات في 2018، وحصلت على 54 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا.

إلى ذلك، فإنه من المقرر أن يجري العراق انتخابات عامة مبكرة في أكتوبر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال
أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال

اكتشف المزيد