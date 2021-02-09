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الكاظمي: لن نتنازل عن بناء الدولة ولا تهاون مع المتجاوزين

Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi gestures during a meeting with security leaders, in Basra, Iraq August 22, 2020. Picture taken August 22, 2020. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أرشيفية)
العراق والكاظمي

الكاظمي: لن نتنازل عن بناء الدولة ولا تهاون مع المتجاوزين

رئيس الوزراء العراقي: الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي

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دبي – العربية.نت

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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، إلى دعم الدولة في جهود إعادة البناء وحذر من "ضرب المؤسسات وقطع الطرق".

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" إنه "لن يتم التنازل عن بناء الدولة وهيبتها"، مضيفاً أن "الكثير تم إنجازه لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية".

كما يرى رئيس الوزراء العراقي أن "الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".

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من آخر انتخابات تشريعية شهدها العراق في مايو 2018

وشدد على أن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة". وأضاف أنه لن يتهاون مع المتجاوزين".

يأتي هذا بعد ساعات على نشر الآلاف من مسلحي "سرايا السلام" مع عرباتهم العسكرية في محافظات النجف وكربلاء (جنوب) وبغداد (وسط)، إثر معلومات عن مخطط لتنظيم "داعش" لشن هجمات.

ورغم أن "سرايا السلام" منضوية في "الحشد الشعبي"، إلا أنها تدين بالولاء لمقتدى الصدر، وتُعتبر الجناح العسكري للتيار الصدري.

موكب لسرايا السلام في بغداد في ديسمبر 2017 (أرشيفية)
موكب لسرايا السلام في بغداد في ديسمبر 2017 (أرشيفية)
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والإثنين، قال "صالح العراقي"، المقرب من مقتدى الصدر، عبر "تويتر"، إنه توجد معلومات وصفها بـ"المؤكدة" تفيد باعتزام داعش شنّ هجمات تستهدف المراقد الدينية في النجف وكربلاء وبغداد، لغرض إحداث الفوضى في البلاد.

ولا يُعرف الكثير عن شخصية "صالح العراقي"، لكن الصدر سبق وأن قال إنه ينشر نيابة عنه، ويعتبره متابعون "شبه متحدث باسم الصدر".

وبعد ساعات على تغريدة "صالح العراقي"، انتشرت قوات "سرايا السلام" في المحافظات الثلاث.

ولم يصدر عن وزارتي الدفاع والداخلية أي تعقيب على تلك المعلومات، ولم تستنفر الوزارتان عناصرهما في تلك المحافظات.

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