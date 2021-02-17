العراق.. صالح يشدد على تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب

شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، على ضرورة تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب.

وخلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، اليوم الأربعاء، قال صالح إنّ الحكومة العراقية ماضية قدماً في تعزيز سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، من خلال دعم فرض القانون وحماية أمن ‏وحياة المواطنين واستئصال بؤر الإرهاب وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وحماية المنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين يستضيفهم العراق بموجب اتفاقيات ومعاهدات رسمية، طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، أبو فدك، وجرى التأكيد على رفض الأعمال التخريبية التي استهدفت مناطق مختلفة من العراق.

وتطرق اللقاء الى التحركات الأخيرة للحشد الشعبي لضبط الأمن في كركوك وغرب نينوى وصولا إلى الحدود العراقية السورية، إضافة إلى شرح طبيعة حركة تبديل القطعات ضمن قواطع مسؤولية الحشد الشعبي، بهدف تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الأمنية.



وتباحث الجانبان حول النقاط الحدودية والسيطرات المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة، كما أكد اللقاء رفض كل الأعمال التخريبية وضرورة العمل على منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود العراقية السورية.