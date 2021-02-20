رغد صدام حسين: سأكشف هذه الأسرار في مذكراتي!
قالت "شعرت أن الوقت حان وأنا مستعدة لنشرها"
كشف الحلقة الأخيرة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين على شاشة "العربية"، موضوع مذكراتها المرتقب صدورها.
وقالت "سأكشف أسراراً عائلية وتفاصيل لم تعرفوها، وأحداثاً عاشتها في الحروب قبل وبعد الغزو الأميركي"، مضيفة "شعرت أن الوقت حان وأنا مستعدة لنشرها".
كما توقعت أن تحقق مذكراتها إقبالا كبيرا بسبب فضول الناس لمعرفة خبايا يوميات ابنة صدام حسين.
#رغد_صدام_حسين: مذكراتي ستحمل أسرار غير معلنة.— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 20, 2021
رغد صدام حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق
الحلقة الكاملة: https://t.co/RGIgsMr5M2@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/wLQ2r7AOtl
وعند سؤالها عن إصدار ابنتها حرير مذكراتها، والتي هي مذكرات رغد صدام حسين في الأصل تقول "حرير تعبت بالمذكرات وبمجهود شخصي"، مضيفة "أسرار عائلتي لا يمكن أن أفصح عنها أبدا تحت أي ظرف".
كما أكدت أن أبناءها أي أحفاد صدام حسين لن يعيشوا حياة طبيعية كالآخرين، مشيرة إلى أخيها عدي الذي أخبرهم في الـ1990 أن أولاد صدام يصعب أن يعيشوا حياة طبيعة.
حقيقة قيام رغد بنشر مذكراتها تحت اسم ابنتها حرير. #رغد_صدام_حسين ترد في لقاء حصري مع العربية.#العراق@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/ZrxWUwXbFa— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 20, 2021
وتحدثت رغد عن تفاصيل حياتها اليومية والتزاماتها الاجتماعية والعائلية. ودورها في إخراج عمتها من ليبيا في 2011. وقالت: "كنت سبب خروج عمتي من ليبيا لعدم تعرضها إلى أذية".
كما أكدت رغد انها تمتلك حساب واحد على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وهو " @RghadSaddam ".
وردا على سؤال عن تفاعلها في صفحتها الرسمية ومدى قبولها الانتقادات، قالت: "كلفت شخصا واحدا بإعطائي الأشياء المهمة على صفحتي".
يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الراحل كانت قد كشفت في الحلقات السابقة على العربية الكثير عن حقبة والدها، وظروف اعتقاله، وحكمه كما تحدثت عن عائلتها ومقتل زوجها.