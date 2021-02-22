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8 ضربات للتحالف في كركوك تقضي على 7 عناصر من داعش

Commander of the U.S. led coalition, Lieutenant General Steve Townsend (C) speaks with U.S. soldiers at a military base north of Mosul, Iraq, January 4, 2017. REUTERS/Mohammed Al-Ramahi
عناصر من قوات التحالف الدولي في العراق (أرشيفية)
داعش

8 ضربات للتحالف في كركوك تقضي على 7 عناصر من داعش

عثرت القوات العراقية التي تفقدت المنطقة بعد الغارات على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة

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دبي – العربية.نت

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نفذ التحالف الدولي ضد داعش 8 ضربات في كركوك (شمال العراق) أدت لمقتل 7 من عناصر التنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الضربات جاءت "بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي".

واستهدف طيران التحالف الدولي بـ8 غارات مخابئ المتطرفين في وادي الشاي ضمن "قاطع المقر المتقدم" في كركوك.

قوات أميركية في كركوك (أرشيفية)
قوات أميركية في كركوك (أرشيفية)

وتابع البيان: "من أجل معرفة نتائج هذه الضربات، خرجت قوة مشتركة من اللواء 45 بالفرقة الثامنة بالجيش العراقي مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك، حيث وجدت 7 قتلى من عصابات داعش الإرهابية سيتم التدقيق في هوياتهم ومناصبهم".

كما عثرت القوات العراقية على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة. ولا تزال العملية الأمنية مستمرة في تلك المنطقة.

من تفجير بغداد الذي تبناه داعش في 21 يناير الماضي
من تفجير بغداد الذي تبناه داعش في 21 يناير الماضي
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وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحي داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد تعهد بعيد انفجار بغداد الذي تبناه التنظيم الإرهابي وأوقع 32 قتيلاً، بملاحقة الإرهابيين والاقتصاص منهم وعدم السماح بأي تهاون فيما يتعلق بهذا الملف وملاحقة عناصر داعش.

وقد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في 13 فبراير، القبض على 13 من عناصر داعش في حملة أمنية بمدينة نينوى.

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