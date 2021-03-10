التحالف الدولي: مستعدون لدعم القوات العراقية بالإسناد الجوي

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقید واین ماروتو، الأربعاء، استعدادهم لدعم القوات العراقية وتقديم الإسناد الجوي.

وقال إن القوات العراقية قادرة على تنفيذ عمليات مستقلة للقضاء على فلول داعش دون الاستعانة بالضربات الجوية، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

كما أضاف "موجودون هنا للعمل المشترك مع الحكومة العراقية".

كما أشار إلى أن القوات الجوية والبرية العراقية على مستوى من الاستعداد والتجهيز.

اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش

وقبل أيام، قام جهاز المخابرات العراقي باعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد، خلال عملية استخبارية في منطقة الدورة.

وذكر بيان للجهاز الأحد الماضي: "تم اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

هذا ويواصل الجيش العراقي وجهاز المخابرات العامة، ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في المناطق التي تنشط ضمنها، إذ تم الإعلان عن القبض على 63 شخصاً في 3 محافظات هي كركوك ونينوى وديالى.

وكانت قيادة عمليات محافظة ديالى، شنت عملية مشتركة بين الجيش العراقي والقوات الأمنية، في فبراير الماضي، لتعقب عناصر التنظيم بإسناد القوات الجوية، وتركزت الهجمات في مناطق زور الإصلاح في قضاء خانقين.