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قتيل و17 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

من الانفجار
من الانفجار

قتيل و17 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

خلية الإعلام أكدت وقوع الانفجار وأصدرت بياناً

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دبي - العربية.نت

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أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة العراقية بغداد.

سفير بريطانيا في بغداد: استقرار العراق ضروري للمنطقة العراق سفير بريطانيا في بغداد: استقرار العراق ضروري للمنطقة

وأضافت مصادر عراقية متطابقة بأن الصوت نجم عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

كما أكدت أن الانفجار خلّف 4 قتلى و17 جريحاً.

في سياق متصل، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للانفجار، حيث تصاعدت أعمدة الدخان السوداء في سماء المدينة.

خلية الإعلام تؤكد

بدورها، كشفت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفاصيل عن الانفجار الذي ضرب منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن الانفجار وقع في إحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ١٢ آخرين وحرق ٥ عجلات.

وأضافت أن الحصيلة المذكورة هي معلومات أولية عن الحادث، مؤكدة أنها ستنشر تفاصيل أخرى لاحقا.

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