قتيل و17 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت مصادر عراقية متطابقة بأن الصوت نجم عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

كما أكدت أن الانفجار خلّف 4 قتلى و17 جريحاً.

في سياق متصل، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للانفجار، حيث تصاعدت أعمدة الدخان السوداء في سماء المدينة.

خلية الإعلام تؤكد

بدورها، كشفت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفاصيل عن الانفجار الذي ضرب منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

واعد || بالفيديو:: انفجار سيارة مفخخة في منطقة "الحبيبية" بـ"مدينة الصدر" شرقي #بغداد، وانباء عن سقوط 12 مدنياً بين قتيل وجريح, كحصيلة أولية.

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وقالت الخلية في بيان، إن الانفجار وقع في إحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ١٢ آخرين وحرق ٥ عجلات.



وأضافت أن الحصيلة المذكورة هي معلومات أولية عن الحادث، مؤكدة أنها ستنشر تفاصيل أخرى لاحقا.