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العراق للناتو: انسحاب القوات القتالية يساعد على استقرارنا

قوات أميركية في العراق (أرشيفية - فرانس برس)

العراق للناتو: انسحاب القوات القتالية يساعد على استقرارنا

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق

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دبي - العربية.نت

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأربعاء، لرئيس أركان حلف الناتو أن انسحاب القوات القتالية يساعد على استقرار العراق، مشيرا إلى عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية.

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وقال المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول والوفد المرافق له"، مبينا أن "الأعرجي بحث مع رئيس أركان حلف الناتو، التعاون المشترك بين العراق وبعثة الحلف، بما يحق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

كما أكد أن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه"، مشيرا إلى "عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق".

قوات أميركية في العراق (فرانس برس)
قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

تدريب ومشورة

وتابع أن "العراق بحاجة إلى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولا يحتاج إلى أي قوة قتالية".

من جانبه، أكد الأدميرال رول أن "بعثة الناتو بعثة غير قتالية، تساعد وتساهم برفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة".

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان قرر أواخر العام 2019 سحب قواته من العراق، وبدأت بعض الفرق بالخروج قبل سنة تقريباً.

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