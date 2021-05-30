.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. تحريك اللواء الأول لتأمين المنطقة الخضراء

عناصر من قوات الأمن العراقية - أرشيفية

العراق.. تحريك اللواء الأول لتأمين المنطقة الخضراء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء السبت، بتحريك اللواء الأول قوات خاصة إلى المنطقة الخضراء ومحيطها لبسط الأمن في بغداد.

جاء قرار الكاظمي، بعدما حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من تكرار المشهد الذي ظهرت به فصائل الحشد قبل أيام، مستعرضة عسكريا وسط بغداد، على خلفية اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح.

وزير دفاع العراق: اعتقال قيادي الحشد قاسم مصلح خاطئ العراق وزير دفاع العراق: اعتقال قيادي الحشد قاسم مصلح خاطئ

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن عملية توقيف القيادي الذي اتهم بالتورط في اغتيال ناشطين، كانت خاطئة، نافياً إطلاق سراحه.

وأردف أنه "كان الأجدر بأحد المسؤولين في الحشد أن يلتقي مع القائد العام للقوات المسلحة أو معه شخصياً، لحل الموضوع وليس التلويح بالقوة ولي الأذرع، لاسيما مع جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، فكيف بـ 40 عجلة غير مدرعة تحمل مجموعة من المسلحين"، بحسب تعبيره.

تأتي تصريحات جمعة عناد بعد 3 أيام على محاولي مجموعات مسلحة من الميليشيات والفصائل التابعة للحشد الشعبي، اقتحام المنطقة الخضراء، مستعرضة بالسلاح، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها.

قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار
قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار

توقيف قاسم مصلح

وكانت بغداد شهدت مساء الأربعاء، استنفارا أمنيا، إثر توقيف قائد هيئة العمليات في الأنبار، قاسم مصلح، ما دفع بعض المجموعات المسلحة إلى الاستعراض بالسلاح، محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تعود القوات الأمنية وتفرض سيطرتها، ضاربة طوقاً على مداخل العاصمة ووسطها.

ولاحقا أكدت الرئاسات الأربع (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء) أن تلك الأحداث تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد، وتستدعي تضافر جهود كافة القوى السياسية من أجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها.

كما طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل لجهة التورط في اغتيال ناشطين. ووجه بالتحقيق فيما حدث من قبل المجموعات المسلحة، اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟ الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
الأكثر قراءة
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح
دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران
أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون
حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة
السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات
قبل أن تذهب
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
اكتشف المزيد