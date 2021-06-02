داعشي أدخل مفخخات للعراق.. يفضح علاقته بميليشيات إيران

بعد أن ألقت الاستخبارات العراقية في الرمادي القبض على مسؤول إدخال السيارات المفخخة ونقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق، كشفت مصادر قناة الحدث ارتباط محمد حسين بميليشيات إيران في سوريا.

وأوضحت المعلومات أن حسين فضح ارتباطه بالميليشيات الإيرانية وتعاونه معها. كما أفادت بأن الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري ينسقان مع داعش على الحدود السورية العراقية.

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وكانت خلية الاعلام أعلنت أمس الثلاثاء أنها ألقت القبض على الداعشي المذكور، بعملية نوعية استباقية، بعد حصولها على معلومات استخبارية دقيقة أكدت عودة أحد الإرهابيين الخطرين من إحدى دول الجوار.

ولفتت إلى أن الموقوف كان مسؤولا عن إدخال العجلات المفخخة إلى الأنبار وبغداد، كما نقل عددا من عائلات التنظيم إلى سوريا بالتعاون مع شقيقه.

كما شغل منصب مسؤول الحسبة في داعش قبل هزيمته في العراق.

يذكر أن التنظيم الإرهابي هزم في العراق وسوريا قبل سنوات، إلا أن بعض عناصره لا تزال تنشط في عدد من المناطق العراقية، سواء عبر تنفيذ عمليات تصفية بشكل فردي، أو عبر زرع العبوات الناسفة والمفخخات.

وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش أكد قبل أيام أن مهمته في العراق تحولت من القتال المباشر إلى الدعم والمشورة والتدريب، مضيفا أن القوات العراقية هي من تقود المعارك ضد التنظيم الإرهابي.