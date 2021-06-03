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مقتل شخصين وإصابة 16 مدنيا بانفجار اسطوانة غاز في بغداد

انفجار في بغداد
انفجار في بغداد - أرشيفية

مقتل شخصين وإصابة 16 مدنيا بانفجار اسطوانة غاز في بغداد

وكان مصدر أمني أفاد بانفجار "اسطوانة غاز" قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد

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العربية.نت

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ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى مقتل شخصين وإصابة 16 مدنيا.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 16 شخصاً بانفجار "اسطوانة غاز" قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد.

فيما قال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية إن "اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بسوق في منطقة الكاظمية ببغداد، تسببت بمقتل مدنيين اثنين، وبإصابة 16 آخرين بجروح".

وتعرف مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد من سلالة آل بيت النبي محمد، من أكثر المناطق تحصينا أمنيا في العراق.

وتكتظ المدينة بالزائرين المحليين والأجانب، وتنتشر فيها الأسواق والأكشاك والباعة المتجولين وعلى الأرصفة.

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