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فتح مقبرة جماعية بالعراق لتحديد هوية 123 شخصا أعدمهم داعش

This aerial view taken on June 13, 2021, shows human remains, reportedly of victims of the 2014 Badush prison massacre committed by the Islamic State (IS) group, after being unearthed from a mass grave in the northern Iraqi village of Badush, northwest of the city of Mosul. In June 2014, IS fighters attacked the prison, freeing Sunnis and loading the remaining 600 mainly Shiite inmates onto trucks, before driving them to a ravine and shooting them.
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
داعش

فتح مقبرة جماعية بالعراق لتحديد هوية 123 شخصا أعدمهم داعش

في يونيو 2014 قام التنظيم بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم

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بغداد – فرانس برس

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أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد رفع رفات 123 شخصاً من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش من أجل مطابقة عينات من الحمض النووي مع ذويهم الذين لا يزالون يجهلون مصيرهم.

ومنذ أسابيع، تجري في بغداد ومحافظات أخرى عملية أخذ عينات دمّ من ذوي ضحايا مجزرة سجن بادوش، التي كانت واحدة من أفظع جرائم التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017.

رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش

وفي يونيو 2014، قام التنظيم الذي كان بصدد السيطرة على شمال غربي البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم.

ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من هزيمة التنظيم في مارس 2017.

وترك تنظيم داعش، المسؤول عن ارتكاب "إبادة جماعية" في العراق بحسب الأمم المتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية.

رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بدوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بدوش

وقال محافظ نينوى حيث يقع سجن بادوش نجم الجبوري لوكالة "فرانس برس": "هناك الآلاف من العوائل التي تنتظر معرفة مصير أبنائها المفقودين".

ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضاً يكتشف مقابر جماعية من عهد صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد.

وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.

رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
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ويُعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرضة للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، بحسب خبراء الطب الشرعي.

وأكد من بادوش صالح أحمد من "مؤسسة الشهداء" لـ"فرانس برس" الأحد بأن "ظروف العمل صعبة جداً".

وأضاف، فيما وقف بين نحو 30 موظفاً يعملون في الموقع: "نعمل تحت درجات حرارة مرتفعة"، وهو أمر يقلل من إمكانية الحفاظ على الرفات، كما أن "هناك جثثاً ملتصقة مع أخرى، فضلاً عن وجود الأفاعي والعقارب في العراء"، مما يصّعب مهمة الفريق.

رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
  • رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
  • رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
  • رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
  • رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
4 صور
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
رفات تم استخراجها من المقبرة الجماعية لسجناء بادوش
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