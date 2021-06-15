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الكاظمي: نرفض استغلال قوت الفقراء لغايات انتخابية

الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء

الكاظمي: نرفض استغلال قوت الفقراء لغايات انتخابية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، رفضه التام لاستغلال شريحة الفقراء لغايات انتخابية. وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن من يستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.

كما كشف وجود شكاوى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشبهات باستغلال الخدمات لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء، من خلال دعم بعض المرشحين، بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية.

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رفض استغلال قوت الفقراء

وقال:" "لا نقبل بأن تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات".

إلى ذلك، شدد على وجوب توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من أنواع الدعم، إلى طبقة الفقراء والمستحقين، معتبرا أن استلامها من قبل رجال أعمال وموظفين كبار وأسماء وهمية يمثل فشلا وفسادا إداريين".

تعبيرية
تعبيرية

يشار إلى أن العراق الذي ينتظر اجراء انتخابات عامة في أكتوبر المقبل، يعاني من أزمة معيشية، وارتفاع البطالة بين أوساط الشباب، فضلا عن انعدام بعض الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، واستشراء الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب.

وغالبا ما تعمد تلك الأحزاب عبر انتشار موالين لها في عدد من المؤسسات الرسمية، إلى ابتزاز المواطنين بشكل غير مباشر، عبر السيطرة على الخدمات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.

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