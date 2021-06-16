.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إحداهما مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد

قوات من الجيش العراقي
قوات من الجيش العراقي (فرانس برس)

إحداهما مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد

طائرة مسيرة تم إسقاطها كانت تحمل متفجرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين، إحداهما مفخخة جنوب بغداد.

العراق: مسيّرة مفخخة تستهدف مطار بغداد ولا إصابات العراق ميليشيات العراق العراق: مسيّرة مفخخة تستهدف مطار بغداد ولا إصابات

وأضافت المعلومات أن قيادة عمليات بغداد أسقطت طائرة مسيرة كانت تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد.

كما نقلت وسائل إعلام محلية أنه سُمع دوي انفجار ضمن منطقة الزعفرانية، وتبين سقوط طائرة مسيرة ضمن منطقة معسكر الرشيد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

تطور لافت لحرب المسيّرات

الجدير ذكره أن السلطات في العراق كانت أعلنت الاثنين الماضي، أن طائرة مسيرة ألقت مقذوفات متفجرة داخل المطار العسكري ضمن مطار بغداد الدولي، وذلك في تطور لافت لحرب المسيّرات التي تستهدف بين الحين والآخر القواعد الأميركية والبعثات الدبلوماسية.

وقال مصدر أمني إن طائرة مسيرة ألقت مقذوفات متفجرة على سياج القوة الجوية داخل المطار العسكري، ضمن مطار بغداد الدولي، فجر الاثنين، مشيرا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وقبل أربعة أيام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه لم تقع أضرار جسيمة ولا إصابات جراء هجمات صاروخية على مواقع بالعاصمة العراقية بغداد يتمركز بها متعاقدون أميركيون.

عناصر من القوات الأمنية في بغداد (أسوشييتد برس)
عناصر من القوات الأمنية في بغداد (أسوشييتد برس)

كما أضاف المتحدث أن عددا صغيرا من الأفراد تلقوا العلاج من استنشاق دخان بعد الهجمات.

وكانت طائرات مسيرة استهدفت قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي، ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تاريخ سناب شات السري.. بدأ من غرفة معيشة! تاريخ سناب شات السري.. بدأ من غرفة معيشة!
مساعد لجون كيري يكشف.. مساعد لجون كيري يكشف.. "هكذا يعامل بوتين ضيوفه"
الأكثر قراءة
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي
قبل أن تذهب
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
اكتشف المزيد