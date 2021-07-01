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العراق.. مداهمة مخبأ للعبوات الناسفة قبل استهداف أبراج كهربائية

نينوى
عبوات ناسفة في نينوى
ميليشيات العراق

العراق.. مداهمة مخبأ للعبوات الناسفة قبل استهداف أبراج كهربائية

ضبط عشرات العبوات الناسفة في المخبأ الواقع في قرية عين أيوب بقضاء مخمور نينوى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، عن مداهمة مخبأ للعبوات الناسفة مخصص لاستهداف أبراج الطاقة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان: "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة 14 - والتي أكدت وجود مخبأ للعبوات الناسفة يعود لمجموعة إرهابية تخطط لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في نينوى، تم التحرك الفوري على مكان المخبأ من قبل مفارز الاستخبارات المشار إليها وبإسناد من قوة برية في الفوج الأول لواء المشاة 50، وتمت مداهمة المخبأ الواقع في قرية عين أيوب بقضاء مخمور نينوى"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

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وأضافت الخلية أن "القوة ضبطت بداخل المخبأ 15 عبوة ناسفة اسطوانية الشكل، و5 عبوات على شكل قنابل هاون عيار 120 ملم، و4 عبوات سعة 10 لترات معبأة بمادة (السي فور)، و20 مسطرة تفجير"، لافتة إلى أنه "تم رفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

وفي 30 يونيو، أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة جديدة لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، في ديالى شرق البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أن القوات الأمنية قتلت أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم له، أثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

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