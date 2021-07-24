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العراق: اعتقال خلية داعشية نفذت تفجير مدينة الصدر

من موقع التفجير في مدينة الصدر ببغداد (أرشيفية- رويترز)
من موقع التفجير في مدينة الصدر ببغداد (أرشيفية- رويترز)

العراق: اعتقال خلية داعشية نفذت تفجير مدينة الصدر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، اعتقال خلية من داعش نفذت تفجير مدينة الصدر الذي أودى بحياة 30 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

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كما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر، وقال في تغريدة على تويتر، إن الجناة سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام الشعب، مؤكداً أنهم سيكونون "عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم"، وفق تعبيره.

"العدالة.. وليس الانتقام"

وكان الكاظمي قد تعهد خلال لقاء مع عائلات ضحايا تفجير مدينة الصدر في وقت سابق اليوم، بملاحقة الجناة ومحاكمتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما شدد على أن الحكومة تبحث عن العدالة وليس الانتقام، وتعمل على الحفاظ على كرامة المواطن العراقي، على حد تعبيره.

من تفجير السوق الشعبي وسط مدينة الصدر العراقية
من تفجير السوق الشعبي وسط مدينة الصدر العراقية

كذلك أكد أنه وجّه وزارة الصحة بتقديم كل سبل الدعم من أجل سرعة شفاء مصابي تفجير مدينة الصدر ومساعدة من يحتاج العلاج في الخارج.

يذكر أن 30 شخصاً قتلوا، وأصيب 60 آخرون، بانفجار انتحاري في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، في 19 يوليو/تموز الجاري.

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