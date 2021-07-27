العراق.. القبض على إرهابي فجر مركبة في مدينة الصدر

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على إرهابي نفذ عملية تفجير مركبة في مدينة الصدر، في أبريل الماضي.

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وأوضحت في البيان أن عملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والمعلومات الدقيقة، تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبإسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق القبض على الإرهابي.

كذلك، أضافت أن الإرهابي نفذ عملية تفجير مركبة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية المعروفة باسم "سوق العتيق" بمدينة الصدر شرقي بغداد في 15 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

تفجير "الصدر"

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، السبت الماضي، اعتقال خلية من داعش نفذت تفجيراً في مدينة الصدر في منتصف الشهر الجاري، وأودى بحياة 30 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر، وقال في تغريدة على تويتر، إن الجناة سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام الشعب، مؤكداً أنهم سيكونون "عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم"، وفق تعبيره.