العراق.. إحباط تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الأنبار

أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان الأحد أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، من إحباط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أوضحت أن "هذه العملية جاءت بالتعاون مع القطعات الماسكة للأرض المتمثلة باللواء 29 وقوة من مغاوير عمليات الجزيرة"، لافتة إلى أنه "تم تفكيك العبوات من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات الجزيرة دون حادث يذكر".