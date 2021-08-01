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العراق.. إحباط تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الأنبار

قوات أمنية عراقية (أرشيفية)

العراق.. إحباط تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الأنبار

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أكدت أنه تم تفكيك عبوات ناسفة زرعت عليهما

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان الأحد أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، من إحباط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أوضحت أن "هذه العملية جاءت بالتعاون مع القطعات الماسكة للأرض المتمثلة باللواء 29 وقوة من مغاوير عمليات الجزيرة"، لافتة إلى أنه "تم تفكيك العبوات من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات الجزيرة دون حادث يذكر".

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