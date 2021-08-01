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العراق.. الإطاحة بمسؤول "مفرزة الاغتيالات" في صلاح الدين

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صورة الإرهابي نقلا عن وكالة الأنباء العراقية "واع"

العراق.. الإطاحة بمسؤول "مفرزة الاغتيالات" في صلاح الدين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، القبض على المسؤول عن مفرزة الاغتيالات في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان، إنه بناء على المتابعة والتعقب الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات في إطار تعقب العناصر الإرهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو رسول الذي اعترف بأنه انتمى لداعش وعمل ضمن المفارز الإرهابية في قضاء الشرقاط، وفقا لما نقلته "السومرية نيوز".

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كما أكدت أن الإرهابي اعترف أيضاً أنه عمل في عام 2020 آمر مفرزة أمنية إرهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال عدة مواطنين أبرياء، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش العراقي، اليوم، إطلاق عملية عسكرية قرب كركوك لمطاردة فلول تنظيم داعش.

وذكرت خلية الإعلام الحربي "أنه بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزركة) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك".

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