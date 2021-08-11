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العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش بالرطبة

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قوات من الجيش العراقي
قوات من الجيش العراقي (أرشيفية)

العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش بالرطبة

دبي - العربية.نت

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أطلق العراق عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة، لملاحقة بقايا تنظيم داعش. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء.

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ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان "شرعت قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع، فجر اليوم، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار".

وأضاف البيان "العملية تمت بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي. وتأتي هذه العملية لملاحقة بقايا عناصر داعش والبحث عن أوكارهم ولتطهير المناطق".

وفي أول أغسطس الجاري، أعلنت خلية الإعلام الحربي إطلاق عملية عسكرية قرب كركوك لمطاردة فلول تنظيم داعش.

وذكرت الخلية -حينها- "أنه بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزركة) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك".

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