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صور.. قاتل مدير بلدية كربلاء يمثل أمام الكاظمي

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القاتل يمثل امام الكاظمي (واع)
القاتل يمثل أمام الكاظمي (واع)

صور.. قاتل مدير بلدية كربلاء يمثل أمام الكاظمي

دبي – العربية.نت

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بعد يوم على مقتل مسؤول عراقي في محافظة كربلاء، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، مشدّداً على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل.

العراق.. اغتيال رئيس بلدية كربلاء بالرصاص في الشارع العراق العراق.. اغتيال رئيس بلدية كربلاء بالرصاص في الشارع

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أنه أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث مقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك.

إلى ذلك، جاءت القوات الأمنية بالقاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص منه ليكون عبرة للآخرين.

قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي (واع)
  • قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي (واع)
  • قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي (واع)
2 صور
قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي (واع)
قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي (واع)
قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي (واع)
قاتل مدير بلدية كربلاء أمام الكاظمي (واع)

وكان مسلحون قد أقدموا في حي الزهراء السكني، في كربلاء على اغتيال مدير بلديـة كربلاء عبير سليم الخفاجي بإطلاق النار عليه خلال حملة بلدية لإزالة التجاوزات.

3 طلقات أودت بحياته

وذكر شهود عيان أن مدير البلدية أصيب بـ3 طلقات نارية، ليفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى الحسين الطبي.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

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