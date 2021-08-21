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مقتل 4 من الحشد الشعبي بهجوم شمال بغداد

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أحد عناصر الحشد الشعبي (أرشيفية من فرانس برس)
أحد عناصر الحشد الشعبي (أرشيفية من فرانس برس)

مقتل 4 من الحشد الشعبي بهجوم شمال بغداد

الهجوم تم بواسطة قناص وعبوة ناسفة

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل 4 مقاتلين في الحشد الشعبي وإصابة آخر، جراء اعتداء في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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وقالت الخلية في بيان، إن قيادة العمليات المشتركة إن 4 عناصر من اللواء ١٢ في ميليشيا الحشد الشعبي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشاة ٢٢ قد قتلوا بعد تعرضهم إلى إطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

هجوم مزدوج من تدبير داعش

في سياق متصل، أوضح مصدر أمني أن هجوم الطارمية كان مزدوجاً وشنه مسلحون لتنظيم داعش مساء الجمعة في القضاء القابع شمالي بغداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن المصدر قوله إن هجوم الطارمية نفذ في بادئ الأمر بعبوة ناسفة على مركبة لقوات الحشد الشعبي، بعدها خرجت مجموعة من عناصر داعش من أحد البساتين وقامت بإطلاق النار على العناصر.

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس)

وأضاف أن الجانبين دخلا في اشتباكات مسلحة قبل أن يتدخل قناصة داعش ويطلقوا النار على قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي.

إلى ذلك أوضح أن تعزيزات عسكرية قد وصلت لتمشيط المنطقة هناك.

عملية ضد التنظيم

يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني كانت أعلنت قبل أيام عن أن قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F-16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح الدين.

وأضافت أن الضربة استهدفت وكرين لعناصر عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تدميرهما بالكامل.

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