تحوي مواد خطرة.. إخلاء حاويات بميناء أم قصر في العراق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن ضبط مواد كيميائية خطرة مخالفة للضوابط والقوانين في ميناء أم قصر.

كذلك ذكر بيان للهيئة، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة مع جهاز المخابرات من ضبط حاويتين تحتويان على مادة كيميائية خطرة.

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إخلاء 103 حاويات خطرة

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أعلنت في فبراير الماضي، عن إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر في محافظة البصرة جنوب البلاد.

يشار إلى أن السلطات العراقية قامت بإخلاء جميع منافذها البرية والبحرية والجوية من المواد شديدة الخطورة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.

وفي سبتمبر 2020، أخلت هيئة المنافذ الحدودية في العراق 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة، تعود إلى وزارة الكهرباء، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.