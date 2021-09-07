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التحالف: داعش لم يعد قادراً على احتلال أراض بالعراق وسوريا

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جنود مشاركون في عمليات التحالف الدولي ضد داعش يغادرون العراق
جنود مشاركون في عمليات التحالف الدولي ضد داعش يغادرون العراق

التحالف: داعش لم يعد قادراً على احتلال أراض بالعراق وسوريا

دبي – العربية.نت

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أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، أن عصابات التنظيم غير قادرة على احتلال أي أرض في العراق، مشيراً إلى أنه لم يلحظ أي مؤشر على عودة هذه العصابات.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي العقيد واين مارتو، إن "عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني، كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدنٍ مقارنة مع تنظيم القاعدة العام 2010"، مبيناً أن "داعش ينفذ هجماته عندما تحين الفرصة له".

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كما أضاف أن "القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا داعش النائمة والمخابئ وأماكن تواجدها ومعسكراتها المؤقتة والموارد المالية والنيل من قادتها الرئيسيين".

ولفت إلى أن الأمن العراقي في طليعة القتال ضد التنظيم الإرهابي.

دعم مستمر للقوات العراقية

إلى ذلك، أكد مارتو أن التحالف سيستمر في دعم القوات العراقية، مشيراً إلى أنه في حال طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوة الجوية للتحالف فإنها ستدعمه.وأضاف أن التحالف لم يلحظ أي مؤشر على عودة ظهور داعش.

وتابع أن التنظيم هُزم إقليمياً وتدهورت قيادته وشبكته وموارده بشكل كبير، موضحاً أنه لم يعد قادراً على احتلال أي أرض في العراق وسوريا بشكل مستدام.

عناصر داعش في العراق
عناصر داعش في العراق

وختم قائلاً إنه طالما هذه العصابات لا تزال تشكل خطراً واضحاً وقائماً على أمن العراق وشمال شرق سوريا، فسيواصل التحالف ضربها.

قتل مفرزة من داعش في كركوك

تأتي تصريحات التحالف في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قتل مفرزة كاملة لعناصر داعش في كركوك.

من عملية كركوك (واع)
من عملية كركوك (واع)

وشدد على أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن وبأسلوبه التكتيكي الحديث من قتل مفرزة كاملة لعناصر داعـش كانت تحاول التعرض لقواطع مُرابطات القوات الأمنية في مُحافظة كركوك".

يذكر أنه منذ هزيمة التنظيم في العراق وسوريا قبل سنوات، لا تزال بعض فلوله تنشط في عدد من المناطق العراقية لا سيما الحدودية، والبادية السورية.

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