العراق.. مقتل 3 جنود بهجوم مسلح في محافظة ديالى

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الأحد، بمقتل ثلاثة جنود بهجوم داعشي مسلح في محافظة ديالي -شرق البلاد-.

وقال إن التنظيم الإرهابي هاجم نقطة تفتيش بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة في العظيم أسفر عن اصابة جندي بجروح، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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كما أضاف أنه في قرية الطالعة أيضا وقع هجوم على نقطة تفتيش أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

عبوة ناسفة

جاء ذلك، بعد يوم من مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين وأصيب آخرون، في هجوم بعبوة ناسفة شنته عناصر من تنظيم "داعش"، بمحافظة نينوي (جنوب شرق).

وقال ضابط في شرطة المحافظة للأناضول، دون ذكر اسمه، إن "عناصر من داعش هاجموا فجر السبت قرية الخطاب، جنوب شرقي الموصل، باستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة".

كما أضاف أن تلك القوات " تعرضت لكمين بهجوم بعبوة ناسفة، فجرها المسلحون، ما تسبب بمقتل عسكريين اثنين وعنصر بالحشد العشائري، وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على داعش، بعدما طرده من كل المواقع التي سيطر عليها في 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية بين حين وآخر.