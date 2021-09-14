استهداف نائب عراقي بسيارة مفخخة في ديالى.. وإصابة 3

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار بسيارة مفخخة استهدف موكب نائب سابق في محافظة ديالي العراقية، مساء الإثنين.

وذكرت وكالة بغداد اليوم، أن الانفجار استهدف موكب النائب السابق محمد الدايني لدى مروره في قضاء بعقوبة، دون توضيح هويات المصابين.

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جاء ذلك، بعد يوم من مقتل ثلاثة جنود بهجوم داعشي مسلح في محافظة ديالي شرق البلاد، بحسب مصدر أمني عراقي

وقال المصدر، إن التنظيم الإرهابي هاجم نقطة تفتيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العظيم، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أضاف أنه في قرية الطالعة أيضا وقع هجوم على نقطة تفتيش أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.