برهم صالح: الاقتراع ضرورة لقطع الطريق على المتربصين

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، إن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة "ضرورية" لقطع الطريق أمام من وصفهم بـ"المتربصين" ومن يحاولون التلاعب بأصوات العراقيين.

وأكدت أن العملية الانتخابية ستخضع لإجراءات فنية استثنائية لمنع التزوير.

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ونقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح قوله خلال لقائه مع ممثلين للمكونات والأطياف العراقية: "المشاركة الواسعة للمكونات العراقية ضرورة من أجل حضور فاعل وفعلي في مجلس النواب المقبل لتثبيت حقوق المكونات".

وأضاف أن الانتخابات "ستكون نقطة تحوّل في البلد ورسم مستقبله، ويجب أن تكون منطلقاً حقيقياً نحو إصلاح الوضع الحالي بما يضمن الحكم الرشيد ويقر الحقوق والواجبات للمواطنين، ويفرض سيادة القانون ويحفظ سيادة البلد".

وأكد أن "المشاركة الواسعة للمكونات العراقية ضرورة من أجل حضور فاعل وفعلي في مجلس النواب المقبل لتثبيت حقوق المكونات"، لافتاً إلى أن "النظام الانتخابي يضمن حضوراً حقيقياً للمكونات رغم أنه ليس ما نطمح له، إلى جانب محاولات للاستحواذ على المقاعد المخصصة للمكونات".

وشدد صالح "على أهمية المشاركة الواسعة للعراقيين في الانتخابات وخصوصا من المكونات للتصويت لمن يرونه مناسبا وممثلا حقيقيا عنهم".

وأوضح أن "الاستحقاق المهم الذي ينتظر البلد بعد الانتخابات إلى جانب تشكيل الحكومة، هو استحقاق مراجعة الدستور، والمكونات العراقية معنّية بشكل كبير في ذلك، وحضوركم في البرلمان المقبل وفي اللجان الدستورية المختصة سيكون مهما".

ولفت صالح إلى أن "الدولة تعمل على وجود تمثيل للمكونات في جميع مفاصلها الحكومية".