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انتخابات العراق.. 69 % شاركوا في التصويت الخاص ولا خروقات أمنية

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من عملية تصويت العسكريين بالعراق
من تصويت العسكريين بالعراق
العراق والكاظمي

انتخابات العراق.. 69 % شاركوا في التصويت الخاص ولا خروقات أمنية

قالت المفوضية إن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821.800 صوت

دبي - قناة العربية

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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، فجر السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69%، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

بالموازاة، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن الانتخابات لم تشهد خروقات أمنية.

وقالت المفوضية إن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821.800 صوت.

من التصويت الخاص بالعراق
من التصويت الخاص بالعراق

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الجمعة، لتصويت العسكريين ونزلاء السجون والنازحين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق.

وأفاد إعلام مكتب انتخابات أربيل أن تصويت العسكريين بلغ 88%، في حين بلغ تصويت النازحين 28%.

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وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن الخميس انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع "التغيير" في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل.

ووصف الكاظمي عبر حسابه على "تويتر" الانتخابات بأنها "المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة".

وخاطب رئيس الوزراء العراقيين قائلا: "اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم".

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