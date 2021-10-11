الكاظمي يكشف مفاجأته الكبيرة: قبضنا على نائب البغدادي

بعد أن وعد العراقيين أمس بمفاجأة كبرى أمس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القبض على مشرف المال لداعش خارج العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة علىى حسابه على تويتر "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود"، إلا أنه لم يوضح المكان.

في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي،

بوركت سواعد الأوفياء

عاش العراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

مادة اعلانية

كما أضاف أن جهاز المخابرات ألقى القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال في تنظيم داعش. وتابع قائلا إن هذا المعتقل هو "نائب المقبور أبو بكر البغدادي" زعيم التنظيم الذي قضى بضربة أميركية في سوريا قبل نحو 3 سنوات (في أكتوبر 2019).

صورة المعتقل

بالتزامن، نشرت خلية الإعلام الأمني صور المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية في داعش، موضحة أنه يدعى سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب "أبو آسيا" و"أبو عبدالقادر الزبيدي".

كما أوضحت أنه اعتقل من قبل جهاز المخابرات في عملية نوعية خاصة خارج الحدود.

إلى ذلك، أكدت أنه يعد أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة إدارة التنظيم ومقرب من زعيمه الحالي أيضا، عبدالله قرداش.

وكان سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية عدة داخل داعش، من بينها منصب نائب أبوبكر البغدادي.

كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في داعش ونائب والي دجلة.

يشار إلى أن التنظيم الإرهابي واجه في الفترة الأخيرة ضربات كبيرة، تمثلت باعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه في العراق.