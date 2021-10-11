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الكاظمي يكشف مفاجأته الكبيرة: قبضنا على نائب البغدادي

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سامي جاسم نائب البغدادي
سامي جاسم، نائب البغدادي

الكاظمي يكشف مفاجأته الكبيرة: قبضنا على نائب البغدادي

القبض على "مشرف المال" في داعش عبر عملية مخابراتية خارج البلاد.. والأمن ينشر صورته

دبي - العربية.نت

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بعد أن وعد العراقيين أمس بمفاجأة كبرى أمس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القبض على مشرف المال لداعش خارج العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة علىى حسابه على تويتر "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود"، إلا أنه لم يوضح المكان.

كما أضاف أن جهاز المخابرات ألقى القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال في تنظيم داعش. وتابع قائلا إن هذا المعتقل هو "نائب المقبور أبو بكر البغدادي" زعيم التنظيم الذي قضى بضربة أميركية في سوريا قبل نحو 3 سنوات (في أكتوبر 2019).

صورة المعتقل

بالتزامن، نشرت خلية الإعلام الأمني صور المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية في داعش، موضحة أنه يدعى سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب "أبو آسيا" و"أبو عبدالقادر الزبيدي".

كما أوضحت أنه اعتقل من قبل جهاز المخابرات في عملية نوعية خاصة خارج الحدود.

سامي جاسم نائب البغدادي
سامي جاسم نائب البغدادي

إلى ذلك، أكدت أنه يعد أحد أهم المطلوبين دوليا وهو مقرب من اللجنة المفوضة إدارة التنظيم ومقرب من زعيمه الحالي أيضا، عبدالله قرداش.

وكان سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية عدة داخل داعش، من بينها منصب نائب أبوبكر البغدادي.

كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في داعش ونائب والي دجلة.

يشار إلى أن التنظيم الإرهابي واجه في الفترة الأخيرة ضربات كبيرة، تمثلت باعتقال وقتل عدد من أهم قياداته وأمرائه في العراق.

سامي جاسم نائب البغدادي
سامي جاسم نائب البغدادي
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