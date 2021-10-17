ملاحقة فلول داعش في العراق.. وضبط 4 متطرفين في 3 محافظات

أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الأحد، القبض على 4 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من "إلقاء القبض على 4 إرهابيين بعمليات نوعية".

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وأضاف أن "العمليات جاءت بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي في قضاء الطارمية شمالي بغداد والأنبار وكركوك".

في سياق متصل، أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، تنفيذ قوات مشتركة عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش في منطقة جبلية شرق مدينة تلعفر ذات الأكثرية التركمانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت أمس السبت، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين جنوبي بغداد، من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القبض على خلية إرهابية في نينوى، وضفتها بأنها "أخطر خلية لعصابات داعش الإرهابية في أيمن مدينة الموصل".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي كانت اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين الحين والآخر لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلد.