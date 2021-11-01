العراق يفكك خلية إرهابية في الأنبار

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية في الأنبار.



من عناصر الخلية

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وقال اللواء رسول في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تركيز جهده الاستخباري والعملياتي لمطاردة فلول عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف أن "القوات في محافظة الأنبار تمكنت من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من 6 إرهابيين في الفلوجة والرمادي"، مشيرا إلى "إلقاء القبض أيضاً على إرهابي في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد" .

ولفت إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تمنع العناصر الإرهابية المهزومة من الاختباء في المدن الآمنة".