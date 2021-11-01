.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق يفكك خلية إرهابية في الأنبار

  • الخط
يحيى رسول
اللواء يحيى رسول
ميليشيات العراق

العراق يفكك خلية إرهابية في الأنبار

اعتقال 6 إرهابيين في الفلوجة والرمادي.. إلى جانب سابع في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية في الأنبار.

من عناصر الخلية
  • من عناصر الخلية
2 صور
من عناصر الخلية
من عناصر الخلية

وقال اللواء رسول في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تركيز جهده الاستخباري والعملياتي لمطاردة فلول عصابات داعـش الإرهابية".

هل تستعد إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة؟ خبراء مصريون يجيبون مصر خاص هل تستعد إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة؟ خبراء مصريون يجيبون

وأضاف أن "القوات في محافظة الأنبار تمكنت من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من 6 إرهابيين في الفلوجة والرمادي"، مشيرا إلى "إلقاء القبض أيضاً على إرهابي في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد" .

ولفت إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تمنع العناصر الإرهابية المهزومة من الاختباء في المدن الآمنة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 أطعمة يجب أن تكثر منها بعد تلقي لقاح كورونا 6 أطعمة يجب أن تكثر منها بعد تلقي لقاح كورونا
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
السودان.. البرهان يأمر بإقالة النائب العام و7 وكلاء نيابة
السودان.. البرهان يأمر بإقالة النائب العام و7 وكلاء نيابة
اكتشف المزيد