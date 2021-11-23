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ميليشيا عراقية: قادرون على طرد أي قوات أجنبية من العراق

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Iraqi Shiite fighters from the Nujaba armed group march during a military parade marking Al-Quds (Jerusalem) International Day in Baghdad, on May 31, 2019. An initiative started by the late Iranian revolutionary leader Ayatollah Ruhollah Khomeini, Quds Day is held annually on the last Friday of the Muslim fasting month of Ramadan and calls for Jerusalem to be returned to the Palestinians . / AFP / AHMAD AL-RUBAYE
عناصر من ميليشيا "حركة النجباء" خلال عرض في بغداد في 2019
ميليشيات العراق

ميليشيا عراقية: قادرون على طرد أي قوات أجنبية من العراق

"حركة النجباء" تهدد: المقاومة العراقية أجبرت الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق عام 2011.. واليوم المقاومة العراقية باتت أقوى وأكثر عدداً

واشنطن - بندر الدوشي 

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تعهدت ميلشيات عراقية مدعومة من إيران بشن هجوم مسلح على القوات الأميركية في البلاد إذا لم تكمل انسحابها مع نهاية العام الحالي، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وفي هذا السياق، قال نصر الشمري المتحدث باسم ميلشيا "حركة النجباء" لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "المقاومة العراقية سبقت الأفغان في إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق عام 2011. واليوم المقاومة العراقية أقوى وأكثر عدداً".

نصر الشمري المتحدث باسم ميلشيا "حركة النجباء"
نصر الشمري المتحدث باسم ميلشيا "حركة النجباء"

ورأى الشمري أن الفصائل العراقية المسلحة "لديها القدرة على المواجهة والصبر والإصرار على طرد أي قوات أجنبية من الأراضي العراقية".

وتعتبر "حركة النجباء" واحدة من عشرات التنظيمات المسلحة التي تشكل قوات "الحشد الشعبي" الموالية لإيران.

وبعد النصر على داعش، أدى الوجود المستمر للقوات الأميركية إلى ظهور انقسامات في العراق تستمر حتى اليوم.

ويوم الجمعة الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب "القوات القتالية" من العراق قبل نهاية هذا العام، أصدرت كتلة مسلحة تسمى "لجنة تنسيق المقاومة العراقية" تحذيراً في هذا السياق.

جندي أميركي خلال اسنحاب بلاده من قاعدة التاجي في أغسطس 202 وتسليمها للجيش العراق
جندي أميركي خلال اسنحاب بلاده من قاعدة التاجي في أغسطس 202 وتسليمها للجيش العراق
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وقالت اللجنة إنها "لا تؤمن بجدية والتزام" واشنطن بهذا التعهّد. ومع ذلك، قالت اللجنة إن الفصائل "ملتزمة بإعطاء المفاوض العراقي فرصة لطرد" القوات الأميركية من العراق "من خلال الوسائل الدبلوماسية".

ومع مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ إجراء الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد في يوليو الماضي، قالت اللجنة إنها "لم تشهد بعد أي مظاهر للانسحاب" رغم اقتراب نهاية العام.

وحذرت الفصائل العراقية المسلحة من أن "البديل" عن الخروج "السلمي" للولايات المتحدة هو "العمل المسلح".

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