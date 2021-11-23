ميليشيا عراقية: قادرون على طرد أي قوات أجنبية من العراق

تعهدت ميلشيات عراقية مدعومة من إيران بشن هجوم مسلح على القوات الأميركية في البلاد إذا لم تكمل انسحابها مع نهاية العام الحالي، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وفي هذا السياق، قال نصر الشمري المتحدث باسم ميلشيا "حركة النجباء" لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "المقاومة العراقية سبقت الأفغان في إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق عام 2011. واليوم المقاومة العراقية أقوى وأكثر عدداً".

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ورأى الشمري أن الفصائل العراقية المسلحة "لديها القدرة على المواجهة والصبر والإصرار على طرد أي قوات أجنبية من الأراضي العراقية".

وتعتبر "حركة النجباء" واحدة من عشرات التنظيمات المسلحة التي تشكل قوات "الحشد الشعبي" الموالية لإيران.

وبعد النصر على داعش، أدى الوجود المستمر للقوات الأميركية إلى ظهور انقسامات في العراق تستمر حتى اليوم.

ويوم الجمعة الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب "القوات القتالية" من العراق قبل نهاية هذا العام، أصدرت كتلة مسلحة تسمى "لجنة تنسيق المقاومة العراقية" تحذيراً في هذا السياق.

وقالت اللجنة إنها "لا تؤمن بجدية والتزام" واشنطن بهذا التعهّد. ومع ذلك، قالت اللجنة إن الفصائل "ملتزمة بإعطاء المفاوض العراقي فرصة لطرد" القوات الأميركية من العراق "من خلال الوسائل الدبلوماسية".

ومع مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ إجراء الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد في يوليو الماضي، قالت اللجنة إنها "لم تشهد بعد أي مظاهر للانسحاب" رغم اقتراب نهاية العام.

وحذرت الفصائل العراقية المسلحة من أن "البديل" عن الخروج "السلمي" للولايات المتحدة هو "العمل المسلح".