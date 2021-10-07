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الجيش العراقي: القوات الأميركية القتالية بدأت بالانسحاب

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A US soldier from the 101st Airborne Division, Alpha company, guards the entrance of a house in the village of Alaiba, 70 kms southwest of the northern Iraqi city of Mosul, as others search it 01 October 2003. The soldiers confiscated a large quantity of weapons, including a canon, several mortars, and kalashnikovs in the village. Depressed by months of service in Iraq and under stress from daily attacks, many of the troops of the US 101st Airborne Division apparently now have only one dream: to go home. Officially 10 soldiers have been killed and 122 wounded in the province since they were deployed here on April 22. AFP PHOTO/Ahmad AL-RUBAYE
جندي أميركي في العراق (أرشيفية)
العراق والكاظمي

الجيش العراقي: القوات الأميركية القتالية بدأت بالانسحاب

القوات المسلحة العراقية تؤكد أن الانسحاب الأميركي مستمر وفق الخطط المعدة وتشير إلى "جهد مستمر" من أجل استكمال عملية الانسحاب قبل نهاية العام

العربية.نت

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن الانسحاب الأميركي مستمر وفق الخطط المعدة، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية.

وأكد اللواء رسول أن "انسحاب القوات الأميركية من العراق جارٍ على قدم وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأميركي"، مشيراً إلى أن "القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت في الانسحاب وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب في تاريخ 31/12/2021".

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول

وتابع: "الانسحاب يجري وفق الخطة التي وضعت من قبل قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع التحالف الدولي، والمتضمنة بقاء المستشارين لتقديم الاستشارة في مواضيع عديدة عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب والتسليح والتجهيز. وعدد هؤلاء سيكون حسب تقدير القيادة العسكرية العراقية وما تحتاجه القوات المسلحة".

ولفت إلى أن "تواجدهم سيكون ضمن معسكرات عسكرية عراقية وحمايتهم تقع على عاتق القوات العراقية".

وأوضح أن "انسحاب القوات الأميركية بدأ فعلياً بعد الحوار الاستراتيجي والجولة الرابعة منه التي أجريت بين بغداد والولايات المتحدة. وهناك عدد من الوحدات القتالية تتهيأ لعملية الانسحاب وإعادة انتشارها خارج الحدود العراقية".

جنود أميركيون في العراق
جنود أميركيون في العراق
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وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً في تسليم المعدات والعجلات القتالية والأسلحة إلى القوات المسلحة العراقية، فضلاً عن استخدام طائرات التحالف الدولي لاستهداف مناطق معينة باتجاه عصابات داعش الإرهابي".

في هذا السياق قال إن "العمليات الأمنية وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مستمرة في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية بمناطق شمال بغداد ولاسيما الطارمية كونها تربط عدداً من المحافظات منها ديالى وصلاح الدين والأنبار"، مبيناً أن "الطارمية تشهد الآن استقراراً أمنياً كبيراً".

وأضاف اللواء رسول أن "القوات الأمنية وبالتعاون مع الجهد الاستخباري وضعت خطة أمنية واستراتيجية دقيقة لملاحقة عناصر داعش الإرهابي ومنعهم من الوصول إلى مناطق شمال بغداد".

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