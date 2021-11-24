العراق: قيادة العمليات المشتركة تعلن خروج القوات الأجنبية قبل التاريخ المحدد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، خروج أغلب القوات القتالية الأجنبية من البلاد قبل التاريخ المحدد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي قوله إن ملف إنهاء الوجود الأجنبي "يسير وفق الجدول المخطط له ولا توجد قواعد مخصصة لهم سوى تواجدهم بشكل بسيط في عين الأسد".

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وأضاف "أغلب القوات القتالية خرجت من العراق ولم يبق إلا المستشارون ومن يعمل في مجال الاستخبارات أو الاستطلاع وكذلك التدريب والاستشارة".

وأشار إلى أن "المتبقي من القوات الأجنبية جزء بسيط وستخرج جميعها خلال 15 يوما باستثناء من تحولت مهمتهم إلى الاستشارة وتقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قد أكد شهر أكتوبر الماضي أن الانسحاب الأميركي مستمر وفق الخطط المعدة.

وأكد اللواء رسول أن "انسحاب القوات الأميركية من العراق جارٍ على قدم وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأميركي"، مشيراً إلى أن "القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت في الانسحاب وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب في تاريخ 31/12/2021".