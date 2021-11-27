إحباط محاولة هروب ثلاثة دواعش من سجن التاجي شمال بغداد

أحبطت قوات الأمن العراقية، فجر اليوم السبت، محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم داعش ومحكومين بالسجن المؤبد من سجن التاجي شمال بغداد.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان، بأن قوة أمنية مشتركة من اللواء 59 فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية أحبطوا محاولة الهروب.

مادة اعلانية

كذلك، أوضح البيان أن القوة "فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، موضحة أن أحدهم قتل بينما استسلم الاثنان الآخران.

وفتحت السلطات تحقيقاً بالحادث الذي يتكرر باستمرار.

هروب جماعي في 2013

وكان 21 سجيناً قد تمكنوا في مايو/آيار الماضي من الهروب من سجن الهلال الكائن في ناحية الهلالية بمحافظة المثنى.

كذلك، في يوليو/تموز 2013، شهد العراق أخطر هروب جماعي من سجن أبو غريب الذي أغلق لاحقاً حيث فرّ أكثر من 500 من قيادات تنظيمات إرهابية.

يشار إلى أن السجون العراقية تعاني من اكتظاظ بعد أن ألقت القبض على آلاف الإرهابيين بعد معارك استعادة المدن التي سقطت بيد داعش قبل ثلاث سنوات.