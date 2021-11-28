مقتل 5 من البشمركة وإصابة 4 في هجوم لتنظيم داعش بالعراق

نفذ تنظيم "داعش" هجوما بقنبلة زرعت على جانب طريق شمال العراق، ما أسفر عن مقتل خمسة من القوات الكردية وإصابة أربعة آخرين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكردية الرسمية "رووداو"، اليوم الأحد.

قتل عناصر البشمركة الخمسة في منطقة كرميان في شمال العراق الذي يسيطر عليه الأكراد في ساعة متأخرة من مساء السبت، ثم هاجم مسلحو التنظيم موقعا للبشمركة، ما أسفر عن إصابة أربعة، وفقًا للتقرير.

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الهجمات التي تستهدف قوات الأمن العراقية، بما في ذلك مقاتلو البشمركة الكردية، شائعة وفي تصاعد منذ هزيمة "داعش" في ساحة المعركة عام 2017.

لا يزال المسلحون نشطين من خلال الخلايا النائمة في العديد من المناطق، ويقومون بعمليات تستهدف في كثير من الأحيان قوات الأمن ومحطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى.

وقدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التعازي لذوي القتلى الأحد.

وقال نيجيرفان في بيان "إن زيادة هجمات (داعش) تبعث برسالة خطيرة وتهديد خطير في المنطقة.. ولذا فإن زيادة التعاون بين قوات البشمركة وقوات الأمن العراقية بدعم من التحالف الدولي ضرورة ملحة".

وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم "داعش" انتهاء مهمته القتالية، وقال إن القوات ستنسحب من العراق بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول. وسيبقى مستشارون لمواصلة تدريب القوات العراقية.