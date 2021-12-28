في عملية نوعية.. القبض على 6 إرهابيين في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة إرهابيين في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أنه في عملية نوعية جديدة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، تم إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب من أسرة والي نينوى السابق "أبوليث الانصاري" الذي قاد الهجوم على نينوى وسقطت بيد الإرهابيين عام 2014"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

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كما أوضحت أنه تم القبض على الإرهابيين بكمين محكم في منطقة ربيعة في نينوى أثناء دخولهم من الأراضي السورية إلى العراق، وأحدهم هارب من سجن مديرية استخبارات نينوى.

وأضافت: "تم توقيف الإرهابيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".