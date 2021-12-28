.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في عملية نوعية.. القبض على 6 إرهابيين في نينوى

  • الخط
upload_1640679104_716949325

في عملية نوعية.. القبض على 6 إرهابيين في نينوى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة إرهابيين في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أنه في عملية نوعية جديدة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، تم إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب من أسرة والي نينوى السابق "أبوليث الانصاري" الذي قاد الهجوم على نينوى وسقطت بيد الإرهابيين عام 2014"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

الكاظمي: يجب ألا تؤثر الخلافات السياسية على العمل الأمني بالعراق العراق العراق والكاظمي الكاظمي: يجب ألا تؤثر الخلافات السياسية على العمل الأمني بالعراق

كما أوضحت أنه تم القبض على الإرهابيين بكمين محكم في منطقة ربيعة في نينوى أثناء دخولهم من الأراضي السورية إلى العراق، وأحدهم هارب من سجن مديرية استخبارات نينوى.

وأضافت: "تم توقيف الإرهابيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني
صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء! صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء!
الأكثر قراءة
الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله
قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا
كورونا يطوي عامه الثاني.. وتحذير من كورونا يطوي عامه الثاني.. وتحذير من "جائحة مزدوجة"
بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية
قبل أن تذهب
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
اكتشف المزيد